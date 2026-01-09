El entrenador de Jhon Solís en Girona oficializó la salida del colombiano: esto dijo

El joven jugador colombiano Jhon Solís estaría cerca de cerrar su ciclo con el Girona de España, luego de estar en el club por algo más de dos años, en los cuales logró jugar 62 partidos, en 16 oportunidades lo hizo como titular, anotando un solo gol y aportando una asistencia. Al parecer dejaría el equipo y su destino sería México.

La salida del vallecaucano la oficializó el entrenador Michel Sánchez, quien, durante la conferencia de prensa previa al partido ante Osasuna, indicó que Solís no seguiría en el equipo para que pudiera llegar el argentino Claudio Echeverri, cedido desde el Manchester City.

“Mi pensamiento es el partido de mañana, no sé qué más podemos hacer. Hay contratos y cosas personales de los jugadores y lo debemos respetar. Me gustaría contar lo antes posible con Echeverri, pero la situación es así. Ya está. Espero que haya una solución pronto, pero veremos porque en el mercado de fútbol pasan muchas cosas”, comentó el entrenador de los rojiblancos.

¿Cuáles son las ofertas por Jhon Solís?

De momento, la única oferta real por Solís ha sido del club mexicano Tigres, que propuso el traspaso del mediocampista a cambio de 3 millones de euros, sin embargo esto fue rechazado por los españoles, que esperan vender al jugador por al menos 6 millones, mismos que pagaron en septiembre del 2023 desde Atlético Nacional.

Lo cierto es que el jugador de 21 años deberá buscar su tercer equipo como profesional, luego de pasar por el verde paisa y dar el salto al viejo continente. Según la prensa española, el tema debería estar resuelto la próxima semana.

La otra opción que habría sonado fuertemente para el colombiano era Bahía de Brasil, pero esta oferta ya fue descartada. En la segunda división de Inglaterra e Italia era pretendido por dos clubes, pero estas negociaciones aún no han sido concretadas en las oficinas del Girona.