Doble homicidio en Remedios agrava situación de seguridad

Remedios- Antioquia

En el municipio de Remedios, Nordeste de Antioquia, se registró otro hecho violento que eleva la preocupación de las autoridades y de la misma comunidad. En la noche del jueves se reportó un doble homicidio en la vereda Martana, ubicada a unos 40 minutos del área urbana, según el reporte oficial de las autoridades.

Una de las víctimas es Javier Alcides Londoño Barrera, de 42 años, quien es un comerciante de oro en la población. La otra víctima está sin identificar. Ambas personas fueron atacadas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y trasladadas a la morgue de la vecina población de Segovia por una funeraria.

Según la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), la segunda víctima sería un reconocido artista de la población de Remedios dedicado al dibujo y la pintura.

La organización social indica que la grave situación humanitaria en esa población del Nordeste evidencia la falta de acciones urgentes sobre la Alerta Humanitaria No. 013 de 2025, emitida por Defensoría del Pueblo, la cual indicaba la situación de riesgo en la seguridad para la población y recomendaba acciones urgentes en Remedios.

“Sin embargo, preocupa profundamente el silencio absoluto por parte de las autoridades de la Gobernación de Antioquia y del gobierno local del municipio de Remedios, en cabeza de su Secretaría de Gobierno, ante el deterioro de las condiciones de seguridad y la persistente vulneración de los derechos de la población civil”, manifestó Cahucopana en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Finalmente, solicita al gobierno nacional la implementación urgente de lo pactado en el acuerdo de paz del 2026, ya que, para ellos, el incumplimiento de estos está poniendo en riesgo a la población.