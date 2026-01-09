¿Cuáles son los municipios del Tolima que se afectarían por erupción del Volcán Machín?

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, explicó las acciones priorizadas que incluyen la limpieza y rehabilitación de dos rutas estratégicas de evacuación para los habitante de la zona cercana al Volcán Cerro Machín.

Una de las primeras vías es la que comunica el sector de Tapias con Pastales, y la segunda, la que conecta el volcán Machín con el corregimiento de Juntas, zona rural de Ibagué.

“Estamos trabajando de la mano de la comunidad en la limpieza de los caminos, en el mantenimiento de la vía y en las obras de arte necesarias, como alcantarillas y la recuperación de algunos puentes. Pero, además, hemos decidido avanzar en una tarea fundamental de educación ambiental y señalización, junto a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal”, aseguró la gobernadora, Adriana Magali Matiz.

Los trabajos de mantenimiento vial avanzan actualmente en el sector de Tapias y continuarán hacia El Salón y los Túneles, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y garantizar condiciones adecuadas para una eventual evacuación.

Se instalará el equipamiento necesario para la gestión del riesgo

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, destacó la importancia de fortalecer todas las etapas de la gestión del riesgo en la zona. “Vamos a unir esfuerzos para trabajar en el conocimiento y también en el equipamiento necesario, de manera que tanto la comunidad como los turistas identifiquen de forma clara las rutas de evacuación, con caminos bien señalizados y un enfoque preventivo”, afirmó.

¿Cuáles son los municipios que se podría afectar por una erupción del Machín?

Por su parte, César Gutiérrez, experto en gestión del riesgo, recordó que 11 municipios del Tolima podrían verse afectados ante una eventual erupción del volcán Cerro Machín. Aunque el mayor impacto recaería sobre Ibagué, el volcán se encuentra en su jurisdicción y a solo siete kilómetros en línea recta de Cajamarca, lo que convierte a este municipio en uno de los más vulnerables.

Gutiérrez explicó que, además de Ibagué y Cajamarca, también podrían resultar afectados Rovira, Valle de San Juan, San Luis, Suárez, El Espinal, Guamo, Saldaña y Flandes. En ese sentido, anunció que las acciones no se limitarán a la zona del volcán, sino que se extenderán a procesos de educación y fortalecimiento de la gestión del riesgo en los 11 municipios.