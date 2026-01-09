Condenan a alias ‘Sopotropo’ por homicidio y tentativa de homicidio en Medellín

Condenan a alias ‘Sopotropo’ por homicidio y tentativa de homicidio en la comuna 6 Foto: Fiscalía General de la Nación

Medellín

Un juez de conocimiento condenó a Sergio David Avendaño Echeverri, alias Sopotropo, a 41 años y 7 meses de prisión por su responsabilidad en un ataque armado que desencadenó el fallecimiento de una mujer de 50 años de edad, y resultaron lesionadas cinco personas, entre ellos, cuatro adultos y una menor de edad.

La sentencia se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas contundentes durante el juicio oral, que permitieron establecer la participación del condenado en los hechos ocurridos en la madrugada del 1 de enero de 2025.

Alias Sopotropo fue hallado culpable de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas, lo que derivó en la elevada pena impuesta por la justicia.

Las autoridades reiteraron que este fallo hace parte de los esfuerzos institucionales para combatir la violencia armada y garantizar justicia a las víctimas de hechos criminales que afectan la seguridad y la convivencia en Medellín.