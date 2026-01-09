Armada de Colombia intensifica búsqueda de joven desaparecido en aguas del río Magdalena

La Armada de Colombia, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, en coordinación con la Policía Nacional y con el apoyo de la comunidad, mantiene e intensifica las labores de búsqueda y rescate de un joven de 18 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 5 de enero. De acuerdo con información preliminar, el joven habría ingresado a las aguas del río Magdalena a la altura del corregimiento de Tolú, jurisdicción del municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar.

Una vez la comunidad alertó sobre la presunta desaparición, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17 desplegó de manera inmediata dos Lanchas Patrulleras de Río y un Bote de Apoyo Fluvial, con el fin de iniciar las operaciones de búsqueda y rescate en la zona. De forma paralela, se establecieron las coordinaciones correspondientes con la Policía Nacional en los municipios ribereños, con el propósito de ampliar el área de cobertura y fortalecer la capacidad de reacción conjunta ante cualquier eventual hallazgo.

A estas labores se han sumado integrantes de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y habitantes de la región, quienes trabajan de manera articulada con las autoridades para lograr la ubicación del joven desaparecido y brindar acompañamiento a sus familiares durante este proceso.

La Armada de Colombia reafirma su compromiso permanente con la protección de la vida humana en los ríos, mares y costas del país, disponiendo de sus capacidades humanas y logísticas para el desarrollo de esta operación. Así mismo, invita a la comunidad a comunicarse a la línea gratuita 146, y suministrar cualquier información que contribuya al avance de las labores de búsqueda y rescate.