Alejandro Restrepo se destapó: ¿llega Daniel Cataño? ¿Cuál es el delantero que ficha el equipo?

A pocos días del inicio de la Liga Colombiana-I 2026, la mayoría de los equipos ya han anunciado de manera oficial tanto sus refuerzos como las salidas de jugadores. Además, los clubes comenzaron esta semana los entrenamientos, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al arranque del primer semestre del fútbol colombiano.

Alejandro Restrepo, director técnico de Independiente Medellín le concedió una entrevista al Vbar de Caracol Radio. Allí habló sobre los nuevos fichajes que presentó en la rueda de prensa, la cual se realizó en la tarde de este viernes 9 de enero, además habló sobre la posibilidad de que negociar con Daniel Cataño.

Le puede interesar: Brayan León dejaría Independiente Medellín para jugar en África: millonaria venta a insólito destino

“Siempre todos los entrenadores estamos buscando dónde podemos mejorar, dónde poder sacarle el mejor rendimiento al equipo, bien sea con trabajos y corporaciones. La verdad, contento con la dinámica que el equipo viene mostrando; con la participación de los jugadores nuevos, hemos podido incorporar especialmente hasta el momento 3 jugadores con un perfil importante, mucho liderazgo, recorrido, que se verá reflejado en la competencia, y a mí como entrenador me da esa tranquilidad de que podemos hacer un muy buen semestre”, indicó el entrenador del Poderoso sobre el proceso los nuevos refuerzos.

Luego añadió: “A la hinchada, obviamente somos conscientes de nuestro deber y compromiso con llevar al club a esos lugares de privilegios, donde ellos siempre quieren. Creo que hay una muy buena comunicación interna dentro de la institución, buscando que ese mercado de fichajes, que esas personas que vienen a complementar el proyecto deportivo, vengan con esas ganas de ganar y hacer mejor al club.”

Lea también: Independiente Medellín estaría cerca de fichar a un delantero uruguayo

“Hoy presentamos a Salvador Ichazo, Marlon Balanta, Juan Viveros, Jhon Montaño, Didier Moreno y Yony González; estamos pendientes de la llegada y de que pase exámenes médicos un delantero uruguayo, Enzo de la Rosa, y pendientes también de la llegada de un jugador que pueda jugar como media punta”, Restrepo confirmó seis jugadores que reforzarán la plantilla del DIM para el 2026.

Por último, mencionó la posibilidad de fichar a Daniel Cataño, quien milita en Club Bolívar de Bolivia: “Conozco el recorrido de Daniel y cumple con las características de jugador media punta que podría llegar al equipo (...). No es algo que dependa 100% de nosotros; es un jugador que he seguido de cerca su carrera, siempre hemos tenido un buen feeling y, obviamente, sería importante para mí como entrenador poder dirigirlo”.