Wild Brunch celebró 10 años de historia como la fiesta más exclusiva e icónica de Cartagena

La celebración contó con la asistencia de celebridades internacionales como Chiara Ferragni, Valentina Ferragni, Macarena Achaga y Juanpa Zurita, así como figuras nacionales como Beéle, Pipe Bueno y su pareja Luisa Fernanda W

La edición aniversario reunió a miles de asistentes nacionales e internacionales con un line-up de lujo, encabezado por Carlita, DJ turca y referente global de la música y la moda.

El evento abrió con una opening performance de la artista barranquillera Aria Vega, dando inicio a una jornada marcada por shows de pólvora, performers en escena y una producción de alto nivel, respaldada por tecnología de punta en audio, iluminación y visuales.

Uno de los grandes protagonistas fue el VIP náutico, también conocido como Boat Slips, donde se parquean más de 15 embarcaciones y los asistentes rumbean desde sus embarcaciones hasta el venue al mejor estilo de la Fórmula 1 en Mónaco. Una experiencia única en Latinoamérica que se vive en Cartagena, y de la cual Wild Brunch es pionero.

Respaldado por marcas premium y de lujo, Wild Brunch se celebra una vez al año, cada 29 de diciembre, y hoy es reconocida como la fiesta insignia de Cartagena, posible gracias al respaldo de la ciudad y su gente, que han hecho del “brunch más grande del planeta” una realidad.

