Vuelven los coches eléctricos a Cartagena: horarios y puntos de salida para paseos gratuitos

Luego de su amplia acogida—con más de 500 personas que disfrutaron de paseos gratuitos en solo tres horas—, tras ser inaugurados de manera oficial por el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, el pasado 30 de diciembre; el Centro Histórico de Cartagena retoma desde hoy el piloto de coches eléctricos, en horario de 4:00 p.m. a 6:30 p.m., con un único punto de partida desde la Plaza de los Coches.

El regreso de las carrozas eléctricas, con las cuales la Alcaldía Mayor de Cartagena puso fin a décadas de maltrato animal que representaban los caballos cocheros, se da luego de la evaluación de la movilidad del Centro Histórico que, en la temporada turística más importante del año, congregó solo el pasado 31 de diciembre a más de 40.000 personas en la celebración de San Silvestre, siendo el disfrute peatonal una prioridad para el Distrito.

En el regreso del piloto de coches eléctricos los recorridos continuarán siendo gratuitos para cartageneros y visitantes, por orden de llegada y posterior turno de espera en filas, con vehículos cien por ciento sostenibles, que podrán disfrutarse en esta nueva etapa, desde hoy, jueves, hasta el próximo 11 de enero.

Para afectar lo menos posible la movilidad las carrozas eléctricas no se desplazarán de manera simultánea, sino en grupos de cinco unidades (vehículos) , con capacidad de hasta 4 pasajeros en cada uno.

Las nuevas fechas de circulación de los coches eléctricos se avisarán desde los canales oficiales de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Tenga en cuenta que, al tratarse de una fase piloto, es muy importante conocer la opinión de cada uno de los usuarios. Por ello, personal de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Secretaría de turismo y Corpoturismo, invitará a diligenciar una breve encuesta disponible por medio de un código QR.

“Hemos arrancado 2026 con toda, en todos los ámbitos, con la mejor energía y voluntad para hacer de este año uno lleno de transformaciones y nuevas realidades. Por ello, estamos felices de reactivar el piloto de coches eléctricos, aprovechando que aún estamos en temporada alta, por lo que estamos seguros de que muchos turistas y cartageneros disfrutarán de grandes veladas recorriendo nuestro Centro Histórico sin maltrato animal y de forma sostenible”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

El plan piloto de coches eléctricos en el Centro Histórico de Cartagena es posible gracias a la articulación de todo el Distrito, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), Corpoturismo, Unidad Técnica Agropecuaria-Umata, Secretaría General, Secretaría de Turismo, Secretaría del Interior, Distriseguridad y la Dirección Administrativa de Talento Humano, entre otros.

Detalles de las carrozas

El anexo técnico de las carrozas estipula que funcionan con energía solar, mediante un sistema eléctrico. Cada carroza mide 1548 mm de ancho, 4 m de largo y 2 metros de alto (incluida la carpa). La capacidad es de 6 personas: 4 pasajeros, el conductor y un guía turístico.

Así mismo, la carroza tiene los siguientes detalles:

- Asientos ergonómicos

- Peldaños o estribos retráctiles

- Tablero digital para comandos

- Carrocería anticorrosiva

- Sistema de iluminación completo: luces delanteras, traseras, de freno, reversa, estacionarias y direccionales, así como faroles

- Sistema de sonido

- Carpa plegable

Además, los vehículos cuentan con un sistema de monitoreo satelital (GPS), batería intercambiable, modalidad Eco-Smarth Movility (silencioso y libre de emisiones).

La sustitución de caballos cocheros en el Centro Histórico de Cartagena está amparada en la expedición de la resolución No. 20243040046465 de 2024 y Anexo Técnico 79 del Ministerio de Transporte, previos estudios técnicos, que permitieron el diseño, construcción y ensamble de las carrozas, haciendo parte de un tipo de vehículo apto para la circulación en Colombia.

Cartagena es hoy pionera en el mundo en implementar un sistema completo de carrozas 100% eléctricas, haciendo al destino más competitivo al usar energía solar para abastecer la estación que cargará las baterías de los coches; al no generar emisiones de gas para funcionar; al sustituir 120 equinos, apostando por su cuidado y bienestar; al ser un producto innovador y pionero en este tipo de transporte turístico sostenible, y al integrar comunicaciones, monitoreo y digitalización para un servicio eficiente y seguro.