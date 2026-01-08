Cartagena

Veolia realizó gran jornada de limpieza en Playa Blanca: se recolectaron 12 toneladas de residuos

La empresa utilizó equipos y personal calificado

Veolia comprometida con la sostenibilidad ambiental de las islas que conforman la zona insular de Cartagena y la protección de los ecosistemas marinos y terrestres, realizó una gran jornada de limpieza integral en Playa Blanca. La intervención abarcó el sector de restaurantes, áreas comunes, la laguna central del balneario y la zona de ingreso principal.

Esta intervención ambiental contó con el apoyo de nativos y comerciantes locales, quienes se sumaron activamente a las actividades de sensibilización dirigidas a visitantes sobre el manejo adecuado y la disposición correcta de residuos, promoviendo el disfrute de playas limpias y sostenibles.

En esta gran jornada de limpieza integral se llevaron a cabo las actividades de recolección de inservibles y residuos mixtos, recuperación y limpieza de la laguna principal, corte de césped y sensibilización ambiental.

Estas acciones impactaron directamente a 145 visitantes e indirectamente a 368.

Resultados destacados en la jornada ambiental:

- 12 toneladas de residuos recolectados.

- 82 jornadas de sensibilización dentro del programa de educación ambiental.

- 18 colaboradores comprometidos participaron activamente en la jornada. 2.170 metros cuadrados de corte de césped.

Equipos y maquinaria especializada para el embellecimiento de Playa Blanca.

Yolanda González Puente, Gerente General, destacó el esfuerzo y la entrega de cada uno de los colaboradores que participaron en esta jornada, y reafirmó el compromiso de la empresa con la ejecución de acciones ambientales que aceleren la transformación ecológica en Cartagena.

Es fundamental garantizar que nuestras islas se mantengan limpias y relucientes, especialmente en esta época de inicio del año cuando recibimos visitantes nacionales e internacionales que vienen a disfrutar de las playas de la zona insular.

