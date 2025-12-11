María Corina Machado: un Nobel de Paz marcado por la persecución a líderes políticos y activistas

La líder opositora venezolana recibió el nobel de paz en un contexto de agresiva persecución a líderes y activistas políticos por parte del chavismo. (Foto: Caracol Radio / Getty )

En medio de la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado, la líder opositora venezolana ha recordado en Oslo, Noruega, que este galardón está dedicado especialmente a los “venezolanos anónimos” que han sido víctimas de la violencia y la persecución por parte del régimen chavista desde la llegada al poder de Hugo Chavez y posteriormente Nicolás Maduro.

Según la ONG Foro Penal, la cifra de activistas, líderes y trabajadores encarcelados por razones políticas, solo en 2025, asciende a 893 personas.

En su más reciente balance, publicado el 10 de diciembre, la organización no gubernamental detalla que:

774 son hombres y 119 son mujeres

y 119 son 719 son civiles y 174 son militares

889 son mayores de edad y 4 son adolescentes

86 son extranjeros, entre estos al menos 20 serían colombianos.

De los 893 presos políticos, se desconoce el paradero de 63.

En este balance se agrega que, desde 2014, se han reportado 18.602 arrestos bajo motivaciones políticas y al menos 10.000 de ellos, pese a haber sido excarceladas, aún están sujetas a “medidas arbitrarias y restrictivas de su libertad”.

Alfredo Díaz, el caso más reciente

El domingo 7 de diciembre, el chavismo reconoció la muerte de un dirigente opositor encarcelado desde hace un año.

Alfredo Díaz fue arrestado en un contexto de crisis poselectoral desatada tras las controvertidas elecciones de julio de 2024 en las que Maduro fue proclamado para un tercer mandato.

El ex gobernador del estado Táchira, Alfredo Javir Díaz. (Foto: Cortesía) Ampliar

El ministerio para el Servicio Penitenciario informó el domingo el fallecimiento del opositor de 56 años, señalado por “terrorismo” e “instigación al odio”.

“Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica”, indicó el ministerio en un comunicado.

“El día sábado 06 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (...) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después”, agregó el texto.

Abuso y negligencia

La hija de Alfredo Javier Díaz, Daliannys Díaz, dijo que su padre tenía problemas de salud al momento de su arresto, el 24 de noviembre de 2024.

“Cuando lo detienen, se les (dijo) que debía tener tratamiento y le hicieron caso omiso, en un año y días lo mataron, mi padre diariamente sufría secuelas como desmayos, falta de oxígeno, fuertes dolores en el pecho, incluso convulsionaba”, dijo en un video publicado en TikTok.

Díaz, quien fue gobernador del estado Nueva Esparta entre 2017 y 2021, es el sexto miembro de la oposición en morir en prisión desde noviembre de 2024.

“La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro”, indicó el Departamento de Estado estadounidense en la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

Represión como patrón

Antes de salir de Venezuela, María Corina Machado, dijo que la muerte de Díaz “se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio”.

“Las circunstancias de estas muertes -que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes- revelan un patrón sostenido de represión estatal”, indicó Machado, en una declaración conjunta con González Urrutia.

Díaz se encontraba detenido en la sede del servicio de inteligencia nacional (Sebin), un lugar descrito como un “centro de tortura” por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos.