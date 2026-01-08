Tragedias en el río Magdalena: dos muertos y un joven desaparecido en Bolívar

El río Magdalena atraviesa una racha trágica en el departamento de Bolívar. En las últimas 72 horas, los organismos de socorro han atendido tres emergencias que mantienen en luto a la región y que han encendido las alarmas sobre la seguridad en las zonas ribereñas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hecho más doloroso se registró en el municipio de El Peñón, donde tras dos días de búsqueda, fue hallado el cuerpo de Zabdiel Martínez, un niño de tan solo 6 años que cayó accidentalmente al agua mientras jugaba en el sector La Peña. De igual forma, en el muelle de Magangué, falleció José Armando Acosta, de 26 años, quien habría sufrido un calambre mientras se bañaba, impidiéndole salir a flote a pesar de los intentos de auxilio de los testigos.

A estas pérdidas se suma la angustia de la familia de Yeider Romero Arrieta, de 18 años, desaparecido desde el pasado 5 de enero en el corregimiento de Tolú. La Armada de Colombia y la Defensa Civil mantienen activos los operativos de búsqueda, bajo la hipótesis de que el joven pudo sufrir una crisis de salud mientras nadaba con amigos.

Ante estos sucesos, las autoridades han emitido un llamado a la prudencia extrema: evitar el ingreso al río bajo efectos del alcohol o si se padecen enfermedades que comprometan la movilidad, y mantener una vigilancia estricta sobre los menores de edad en las orillas.