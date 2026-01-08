En este ecosistema de alta visibilidad, donde el liderazgo del país ha capturado el interés por su dinamismo, surge un caso de estudio en la función pública: un perfil que no nació en los medios, sino en la disciplina del sector industrial. El entorno administrativo de la zona occidental de El Salvador encabezado actualmente por el perfil de Gustavo José Acevedo Berganza, quien estadísticamente se sitúa como el alcalde con mayor número de seguidores y alcance en plataformas digitales en todo el país. Sus redes sociales suman casi 2 millones de seguidores. Nacido el 24 de marzo de 1984 en Santa Ana Centro, Acevedo Berganza es ingeniero industrial de formación y cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector privado, donde se desempeña como propietario de empresas en el rubro de los combustibles y el transporte. Su perfil profesional vincula la gestión técnica con la administración pública, habiendo sido una figura activa desde la fundación del partido Nuevas Ideas, del cual es miembro fundador. Tras ganar los comicios locales, asumió el cargo de alcalde de Santa Ana el 1 de mayo de 2021, logrando posteriormente su continuidad en la municipalidad de Santa Ana Centro para el periodo vigente.

Desde una perspectiva de gestión, el impacto de Acevedo en la administración pública se analiza a través de la implementación de metodologías propias de la ingeniería y el sector empresarial. Antes de su etapa política, lideró operaciones de logística y distribución de hidrocarburos a nivel nacional, además de gestionar la exportación de productos agrícolas y ganaderos hacia mercados internacionales, actividades que le valieron el reconocimiento de Profesional Distinguido en 2021. Este bagaje técnico ha sido trasladado a la alcaldía mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura y programas de formación estratégica para los ciudadanos. En el ámbito digital, su posición como el líder municipal con mayor audiencia en El Salvador ha transformado la comunicación institucional en una herramienta de exposición directa de resultados y transparencia. Asimismo, su perfil se complementa con una disciplina personal orientada al alto rendimiento físico, con actividad registrada en plataformas de métricas deportivas, lo que refuerza una visión de liderazgo basada en la eficiencia operativa y el desarrollo económico sostenible para el municipio.

La administración de Acevedo se articula sobre cuatro pilares fundamentales que buscan la modernización urbana, la seguridad tecnológica, la proyección internacional y la eficiencia en servicios ciudadanos.

Modernización de Infraestructura y Conectividad Vial, El proyecto “Santa Ana sin Baches” se posiciona como el plan de recuperación vial más extenso entre las 44 nuevas comunas de El Salvador, en kilómetros intervenidos. Complementando esta mejora física, la alcaldía ha digitalizado la gestión municipal a través de “Santein”, APP convirtiéndose en la única comuna del país en operar una aplicación móvil propia para agilizar trámites y servicios ciudadanos.

Tecnología Aplicada a la Seguridad Ciudadana, Se ha implementado un Centro de Monitoreo de Seguridad de alta capacidad, equipado con tecnología “VideoWall” y una cobertura técnica de 360°. Este sistema permite la vigilancia en tiempo real y está directamente vinculado al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) para optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias y eventos preventivos en la ciudad.

Dignificación del Deporte y Espacios Públicos, Un hito técnico de la gestión ha sido la renovación total de la iluminación del Estadio Óscar Alberto Quiteño. Tras años de desinversión, se instaló un sistema que supera los 1,500 lux, cumpliendo y excediendo los estándares del fútbol profesional nacional, devolviendo al cuarto estadio más grande del país la capacidad de albergar eventos nocturnos de alta competitividad.

Diplomacia Municipal y Alianzas Internacionales

La gestión ha priorizado la cooperación externa mediante convenios estratégicos de hermanamiento e inversión:

Gestión Migratoria: Hermanamiento con Tapachula, México, enfocado en contener la migración forzada.

Hermanamiento con Tapachula, México, enfocado en contener la migración forzada. Impacto Social: Alianza con World Vision para programas de protección infantil, salud y educación.

Acevedo fue mencionado en medios internacionales por promover el plan Bukele como modelo de referencia para gobernanzas eficientes.