Protestas afectan la operación de Transcaribe

La movilidad en Cartagena vivió una mañana de caos debido a la suspensión del servicio en varias rutas troncales y alimentadoras. La crisis estalló en el Patio 2 del Patio Portal, donde conductores y personal administrativo del operador público Cartagena Complementaria y Social de Indias (CCSI) iniciaron un paro indefinido por graves incumplimientos laborales.

En diálogo con Caracol Radio, Nerio Banquez, ex trabajador de dicha compañía denunció que la situación es insostenible para quienes mueven el sistema. Según Banquez, la empresa no solo adeuda la mensualidad de diciembre, sino que también les deben vacaciones y han despedido de manera masiva a conductores.

“En el primer cese de actividades que realizamos en diciembre, época en que nos afiliamos mucho al Sindicato, de inmediato comenzaron los despidos sin justa causa y lo hacen por correo electrónico o simplemente te llaman, te citan en la oficina y dicen que hasta hoy trabajaste y creemos que es porque estamos asesorándonos con el Sindicato”, relató el líder.

Banquez también asegura que: “Incluso, a muchos de los que despidieron hace unos días, no les han pagado su liquidación y por ley, la empresa tiene hasta 2 días para hacerlo, pero ya van 6 días. Estamos aquí apoyando a nuestros compañeros que tienen temor de alzar la voz para que no los dejen sin trabajo, pero la verdad es que no son las condiciones”.

La protesta afectó directamente las rutas X105, X101, C017, C018, A114 y A101, dejando a cientos de usuarios varados en paraderos como Huellas de Alberto Uribe. Además de los salarios, los trabajadores denuncian la falta de dotación y elementos de protección básica, lo que los llevó a detener la flota desde las 4:00 de la madrugada.

Este nuevo cese de actividades pone nuevamente bajo la lupa el modelo de operación mixta de Transcaribe y la gestión de la empresa CCSI, encargada de la vinculación del personal para el operador público gestionado por el Distrito.

Caracol Radio se contacto con los directivos de Cartagena Complementaria y Social de Indias (CCSI) para conocer su versión de los hechos, pero no fue posible obtener una respuesta.