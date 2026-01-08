Presentan cartel de más buscados por linchamiento de conductor en Kennedy. Foto: Suministrada.

Este jueves 8 de enero, la Policía Metropolitana de Bogotá presentó el cartel de los tres hombres más buscados que estuvieron involucrados en el linchamiento y asesinato de Mauricio Cendales, el pasado 11 de noviembre de 2025 en la localidad de Kennedy.

Ese día, de acuerdo con los videos que se conocieron de los hechos, el conductor de una camioneta color azul claro intentó atropellar a motociclistas en la localidad de Kennedy, por lo que al parecer estos lo persiguieron.

Una vez alcanzaron al conductor, al parecer algunos lo lincharon con objetos contundentes hasta matarlo frente a unos conjuntos residenciales en el barrio Tabakú.

“Resalto el esfuerzo y el trabajo de investigadores de nuestra SIJIN con el análisis de 40 horas de videos de diferentes cámaras de seguridad que se lograron recuperar desde el momento del hecho”, aseguró el Coronel Álvaro Mora Rodríguez.

La invitación que hacen las autoridades es que la ciudadanía los ayude a identificar a estos sujetos para judicializarlos.

Hasta el momento no se tiene contemplado un incentivo económico, sin embargo, se podría valorar en el transcurso de la investigación.