Orlando Villar Forero asume la Dirección del Servicio Informativo de Caracol Radio

Prisa Media anunció el nombramiento de Orlando Villar Forero como nuevo Director del Servicio Informativo de Caracol Radio, cargo que asumió oficialmente a partir del 1 de enero de 2026, en el marco de los recientes cambios organizacionales adelantados por la cadena radial. La designación busca fortalecer el liderazgo editorial del sistema informativo y consolidar los procesos de transformación digital que viene desarrollando la compañía.

Villar Forero es Comunicador Social y Periodista de la Universidad INPAHU, con una trayectoria profesional enfocada en el cubrimiento político, económico y de actualidad nacional. Su formación académica se complementa con estudios en Liderazgo Político de la Universidad Autónoma de Colombia, Derechos Humanos de la ESAP y Comunicación en Entornos Digitales, cursados en la Universidad de Antioquia en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Su carrera en Caracol Radio

Su vínculo con Caracol Radio inició en el año 2013, cuando ingresó como periodista económico. Posteriormente, pasó a formar parte del equipo político, desde donde cubrió algunos de los hechos más relevantes de la agenda nacional e internacional de la última década.

Entre ellos se destacan el proceso de paz de La Habana, la entrega del Premio Nobel de Paz al entonces presidente Juan Manuel Santos, el desarme de la guerrilla de las FARC y la visita de Estado de la reina Isabel II al Reino Unido, entre otros acontecimientos de alto impacto informativo.

En 2018, Villar Forero asumió la Edición Política de la cadena, en 2019 fue designado Editor General, responsabilidad desde la cual coordinó el Noticiero del Mediodía y participó activamente en la mesa de trabajo del programa La Luciérnaga, uno de los espacios radiales de mayor audiencia del país, y en 2022 empezó como Jefe de Redacción. Durante este periodo lideró la definición y ejecución de la estrategia del Servicio Informativo, con énfasis en la convergencia digital, la modernización de los procesos editoriales y la adaptación de los contenidos a nuevas plataformas y tecnologías.

Antes de su ingreso a Caracol Radio, el nuevo Director del Servicio Informativo se desempeñó durante dos años en distintos medios de comunicación como reportero de investigación y de economía, experiencia que contribuyó a consolidar su perfil periodístico y su visión integral del ejercicio informativo.

En su nuevo rol, Orlando Villar Forero reportará directamente a Jaime Parada, vicepresidente ejecutivo de Prisa Media Colombia y director de la Cadena Caracol, y desarrollará su gestión bajo la línea editorial de Roberto Pombo.

Desde esta posición tendrá a su cargo la dirección del sistema informativo de Caracol Radio y el fortalecimiento de su propuesta periodística en un contexto marcado por los desafíos de la transformación digital, la inmediatez informativa y los nuevos hábitos de consumo de las audiencias.

Con este nombramiento, Caracol Radio reafirma su apuesta por el talento interno, la experiencia editorial y el fortalecimiento de su liderazgo informativo, con el objetivo de seguir ofreciendo contenidos rigurosos, oportunos y de alta calidad a sus oyentes en todo el país.