Obras de protección costera en Playa 2 alcanzan un avance del 90 % en Bocagrande

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, y en cumplimiento de la directriz del alcalde mayor Dumek Turbay, la OAGRD continúa desplegando acciones de seguimiento permanente a las obras de protección costera que se ejecutan en Bocagrande, específicamente, en Playa 2, uno de los puntos estratégicos para la defensa del litoral de la ciudad.

Como parte del trabajo de campo orientado a la verificación técnica y operativa del proyecto, el director de la OAGRD, Daniel Vargas, visitó el frente de obra y constató que los trabajos avanzan sin complicaciones y conforme al cronograma establecido. Actualmente, se ejecutan labores clave como la construcción de la escollera, la cual se encuentra próxima a su finalización y cumple un papel fundamental en la mitigación del impacto del oleaje y los eventos climáticos extremos.

De manera complementaria, avanza la colocación de los box culvert, infraestructura esencial para el adecuado manejo de aguas y la protección integral del sistema costero.

El proyecto registra a la fecha un avance del 89,53 %, lo que evidencia un progreso significativo en una obra estratégica para Cartagena. Su impacto se traduce en la reducción del riesgo de erosión costera e inundaciones, la protección de la infraestructura urbana y de los sectores residenciales, así como en la recuperación y estabilidad de las playas, fortaleciendo además la actividad turística y la confianza de visitantes nacionales e internacionales.

Estas acciones contribuyen a una ciudad más resiliente frente al cambio climático y promueven el desarrollo económico sostenible del Distrito.

Asimismo, el Distrito avanza de manera articulada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, consolidando un trabajo conjunto que fortalece la capacidad técnica, operativa y de respuesta del proyecto, bajo una visión integral de gestión del riesgo y protección del territorio.

Durante la visita, el director de la OAGRD destacó la importancia de ejercer una gestión pública cercana al territorio, en línea con la visión del alcalde mayor.

“Por directriz del alcalde mayor, Dumek Turbay, iniciamos el año en el territorio, acompañando directamente la ejecución de las obras en Playa 2. Este trabajo en campo nos permite hacer un seguimiento real al proyecto y garantizar que avance conforme a lo planificado”, afirmó Daniel Vargas.

La Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma así su compromiso con una gestión del riesgo preventiva, articulada con el orden nacional, cercana a las comunidades y enfocada en obras que garantizan un futuro más seguro, resiliente y competitivo para la ciudad.