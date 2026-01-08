Nuevos comandantes asumen el liderazgo de la investigación científica marina en Dimar

En Cartagena, la Dirección General Marítima (Dimar) realizó la ceremonia militar de relevo de los comandantes de los buques ARC “Providencia” y ARC “Roncador”, presidida por el Director General Marítimo (e), Señor Contraalmirante Hermann Aicardo León Rincón. Este acto, propio de la carrera de los oficiales navales, representa un hito para unidades que cumplen un papel estratégico al servicio de la ciencia, la investigación oceanográfica y la soberanía marítima del país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estas unidades, adscritas a la Autoridad Marítima Colombiana a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), han desarrollado operaciones que aportan de manera significativa al fortalecimiento del conocimiento científico marino y a la construcción del país marítimo.

La solemne ceremonia se realizó el 7 de enero de 2026 en el muelle de buques oceanográficos de la Base Naval ARC “Bolívar”, y contó con la asistencia de personal civil y militar de Dimar y de la Armada de Colombia.

Como nuevo comandante del buque ARC “Providencia” asumió el Capitán de Fragata Sergio Fabián Barajas Carvajal, oficial naval graduado de la Escuela Naval “Almirante Padilla” en 2007, profesional en Ciencias Navales y Oceanografía Física, con maestrías en Seguridad y Defensa y en Dirección de Proyectos. A lo largo de su carrera ha comandado diversas unidades a flote, entre ellas la ARC “Cabo Manglares” y la ARC “José María García de Toledo”, y se ha desempeñado como subdirector del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP) y jefe de Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de Cartagena.

El Capitán de Corbeta Sergio Pico, quien estuvo al frente del ARC “Providencia” durante los últimos dos años, continuará su trayectoria profesional desempeñándose como analista agregado en la Jefatura de Intereses Marítimos y Fluviales de la Armada de Colombia. Es egresado de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, oceanógrafo físico y especialista en Política y Estrategia Marítima. Durante su carrera ha ocupado diversos cargos a bordo de unidades a flote, destacándose el comando de varias de ellas, tanto en la Armada de Colombia como en la Dirección General Marítima.

Así mismo, el mando del buque ARC “Roncador” fue asumido por el Capitán de Corbeta Juan Felipe Guarín Neira, quien se desempeñó durante dos años como segundo comandante de esta unidad, periodo en el que participó en operaciones como los Cruceros Oceanográficos ZOCAL, levantamientos hidrográficos en Coveñas, Santa Marta y Puerto Brisa (La Guajira), investigaciones marítimas en el Caribe y las operaciones “Neptuno 2024” y “Neptuno 2025”.

El nuevo comandante del ARC “Roncador” es oficial de superficie, egresado de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, con formación en Ciencias Navales e Ingeniería Electrónica, especialista en Política y Estrategia Marítima, y cuenta con más de 15 años de experiencia al servicio de la Armada de Colombia, durante los cuales ha ejercido el comando de unidades como el ARC “Cabo Tiburón” y el ARC “Golfo de Tribugá”.

La Capitán de Corbeta Liliana Amador Reyes, quien se desempeñó como comandante del ARC “Roncador” y cuenta con más de 16 años de servicio, continuará su proceso de formación profesional al adelantar el Curso de Estado Mayor 2026 (CEM). Durante su mando lideró operaciones estratégicas orientadas al fortalecimiento de la investigación científica y al desarrollo marítimo en el mar Caribe.