Mirud acelera su expansión latinoamericana con “Desnudo”

Con más de una década de trayectoria, MIRUD se ha distinguido por una propuesta artística sin fronteras. Su música multilingüe, emocional y cuidadosamente construida ha logrado conectar con audiencias en Europa, América Latina y otros territorios, posicionándolo como un creador que trasciende géneros, idiomas y geografías.

Una carrera construida desde la autenticidad

Desde sus primeros lanzamientos, MIRUD ha demostrado una sensibilidad artística poco común. Su obra combina pop contemporáneo con una fuerte carga emocional, explorando temas como la identidad, el deseo, la vulnerabilidad y la fuerza interior. Cada proyecto ha representado una evolución constante, no solo en lo musical, sino también en lo narrativo y lo estético.

Más allá de cifras y plataformas digitales, MIRUD ha construido una identidad sólida basada en la coherencia artística, la profundidad lírica y una visión visual marcada por lo cinematográfico y lo simbólico.

Desnudo: sin máscaras, sin defensas

El título Desnudo no es casual. En este álbum, MIRUD decide mostrarse sin filtros ni armaduras emocionales. Es un trabajo que habla de intimidad, de heridas abiertas, de reconstrucción y de verdad. Aquí, el artista se permite ser vulnerable y convierte esa exposición en una forma de poder.

A nivel sonoro, Desnudo se mueve entre el pop moderno, atmósferas sensuales y arreglos minimalistas que dan espacio a la emoción. Cada canción funciona como un fragmento de un relato mayor, donde el silencio, la pausa y la honestidad tienen tanto peso como la melodía.

Este álbum representa un punto de inflexión en su carrera: menos enfocado en la perfección y más comprometido con la verdad emocional.

Una obra íntima con alcance universal

Lo que hace que Desnudo sea especialmente relevante es su capacidad de transformar experiencias personales en emociones universales. El álbum no busca seguir tendencias, sino crear conexión. En ese sentido, dialoga de forma natural con el público latino, especialmente en regiones como el Caribe, donde la música se vive desde la emoción, el cuerpo y el alma.

En Bogotá , el 25 de Marzo tendrá un concierto en Matik Matik y Para Antioquia, este proyecto tendrá un significado especial: Desnudo será proyectado el 26 de marzo de 2026 en el Teatro Pablo Tobón Uribe, consolidando el vínculo de MIRUD con el público colombiano.

16 de enero: comienza una nueva era

Con Desnudo, MIRUD no solo presenta un nuevo álbum: inaugura una etapa de madurez artística, valentía creativa y claridad emocional.

El 16 de enero marca el inicio de una era donde el artista elige ser visto tal como es, demostrando que la verdadera fuerza nace de la transparencia.