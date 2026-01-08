La producción cafetera en 2025 tuvo una leve caída por las intensas lluvias

En Cauca se siembran, en sus 94.500 hectáreas disponibles, de café arábico de las variedades Castillo, Colombia, Caturra, Típica, Borbón y Tabí, en 34 municipios. | Foto: Getty Images / Timothy Fadek

El Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, informó que durante el 2025 el sector tuvo una producción de 13,67 millones de sacos, lo que representó una caída del 2% frente a 2024.

Frente al trimestre del año cafetero, es decir, de octubre a diciembre del 2025 hubo una producción de 3,7 millones de sacos, lo que representó una caída del 24% y en especial 31% en el mes de diciembre. Esta reducción se explica por el impacto de las intensas lluvias que se registraron en el primer semestre de 2025, que afectaron las floraciones y desarrollo del grano en el país.

Exportaciones de café durante 2025

Frente a las exportaciones estás crecieron un 7% durante 2025, representadas en 13,1 millones de sacos enviados al exterior, lo que de acuerdo con el Gerente de la Federación ratificó la solidez de la demanda del café colombiano en el exterior. Sin embargo, durante el primer trimestre del año cafetero se presentó una caída del 6%, debido a la poca disponibilidad del café proveniente de las zonas productoras.

“La lectura del momento es clara: el sector cafetero colombiano atraviesa un ajuste cíclico previsible, enfrenta los efectos del clima y mantiene fundamentos de demanda sólidas a un precio justo”, concluyó el Gerente General de la Federación Colombiana de Cafeteros, Germán Bahamón.