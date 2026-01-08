Gobierno publicó borrador de decreto que aumentaría en al menos $1.000 pesos el recibo de la luz

ECONOMÍA

El Ministerio de Minas y Energía publicó un borrador de resolución mediante el cual se adoptan medidas que representarían un alza en el recibo de la energía en el país para mitigar el riesgo sistémico asociado a las deudas acumuladas por empresas del sector eléctrico intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), y garantizar el abastecimiento de la demanda de energía en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Como parte de las disposiciones, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá reglamentar e implementar, en un plazo máximo de seis meses, un esquema de confiabilidad que permita enfrentar eventuales riesgos sistémicos en el mercado eléctrico, en especial en el de la emoresa AIRE.

De manera transitoria, mientras se expide la reglamentación definitiva, el ASIC recaudará un valor adicional de ocho pesos por kilovatio-hora dentro de la componente de restricciones del mercado eléctrico.

¿Cúanto aumentará la factura de la luz?

El incremento temporal de 8 pesos por cada kilovatio-hora (kWh) consumido, establecido como parte de las medidas para mitigar el riesgo financiero del sector eléctrico, tendrá un impacto mensual moderado en la factura de los hogares y comercios en Colombia, pero será percibido por todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

En el caso de un hogar promedio, cuyo consumo mensual oscila entre 120 y 150 kWh, el aumento en la factura estaría entre $960 y $1.200 mensuales. Para hogares con un consumo cercano a 200 kWh, el sobrecosto alcanzaría aproximadamente $1.600 al mes.

En el sector comercial, el impacto será mayor en términos absolutos. Un pequeño comercio con un consumo aproximado de 500 kWh mensuales pagaría cerca de $4.000 adicionales en su recibo de energía, mientras que usuarios industriales con consumos más altos verían incrementos proporcionales según su demanda.

Expertos opinan

La decisión ha generado fuertes cuestionamientos desde el ámbito académico y jurídico.

Para Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Energético de la Universidad Externado de Colombia, el cobro tiene un carácter tributario y carece de sustento legal.

“La inclusión de 8 pesos en la tarifa por kilovatio hora consumido es básicamente un impuesto que de manera ilegal sea determinado por el Gobierno y que castiga el consumo de empresas y usuarios residenciales. Esta es una medida que debió haberse definido mediante una ley de la República, así se dispone y por lo tanto se espera que sea demandada dada su inconstitucionalidad”, afirmó Montoya.

El experto advirtió que, aunque el monto individual del cobro puede parecer bajo, su aplicación generalizada a todos los usuarios del sistema convierte la medida en un mecanismo de recaudo obligatorio que podría ser objeto de demandas ante las altas cortes.

