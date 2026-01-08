Gobernación de Bolívar pavimentará seis calles en La Quinta tras 60 años de espera

Después de más de seis décadas de promesas incumplidas, barro y polvo, los habitantes del sector Las Delicias, en el barrio La Quinta de Cartagena, comenzaron el 2026 con una noticia largamente esperada: la Gobernación de Bolívar pavimentará seis calles del sector, una intervención que marcará un antes y un después en la calidad de vida de la comunidad y en su proyección social y económica.

La obra, anunciada como uno de los primeros hitos del año por el gobierno departamental, contempla la entrega de 645 metros lineales de vías en concreto rígido en un plazo aproximado de cuatro meses, dando respuesta a una necesidad histórica que por años fue ignorada.

Este proyecto es liderado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, en el marco del plan masivo de pavimentación ejecutado por la Secretaría de Infraestructura, con el que se priorizan barrios tradicionalmente excluidos del desarrollo urbano del Distrito de Cartagena, reivindicando el derecho de sus habitantes a una movilidad digna y a entornos seguros.

Con música, alegría y expectativa, la comunidad recibió al mandatario departamental en la cancha del sector —también recuperada por la Gobernación—, donde se socializó el alcance de las obras y se reafirmó el compromiso institucional con la transformación integral de Las Delicias.

Los tramos que serán intervenidos corresponden a los siguientes puntos estratégicos del barrio:

• Calle 37, entre carreras 27A y 28 (55 metros lineales).

• Carrera 27A, entre calles 37 y 39 (105 metros lineales).

• Carrera 27A, entre calles 40 y 41A (150 metros lineales).

• Calle 41, entre carreras 26 y 28 (115 metros lineales).

• Carrera 28, entre calles 39 y 40 (70 metros lineales).

• Calle 39, entre carreras 24 y 26 (150 metros lineales).

Durante el recorrido y el diálogo directo con los vecinos, el gobernador Yamil Arana destacó que esta intervención hace parte de una visión más amplia de desarrollo social y económico para el sector.

“Las Delicias se convertirá en el primer barrio de Cartagena que entra de lleno en la revolución del turismo popular. Aquí hay un enorme potencial, pero también un abandono histórico. Hoy estamos transformando este territorio con vías, parque, mejoramiento de escaleras y callejones, y seguiremos impulsando programas sociales para que el progreso y los turistas también lleguen a estos barrios”, afirmó el mandatario.

La noticia fue recibida con especial emoción por líderes y residentes históricos del sector. Fernando Vega Torres, vendedor de tintos y habitante del barrio desde hace más de 50 años, recordó las décadas de solicitudes sin respuesta y resaltó la celeridad con la que la obra se concretó durante el actual gobierno departamental.

“Ha sido la mejor noticia que hemos recibido. Qué alegría comenzar el año con una obra grande. Eso demuestra que el Gobernador escuchó y está cumpliendo más de lo que esperábamos. Gracias de verdad”, expresó.

Impulso a la economía popular

Como complemento a las obras de infraestructura, la Gobernación de Bolívar, en alianza con la Fundación Fundefava, realizó la entrega de dotación a emprendedores del sector, fortaleciendo la economía popular como eje del desarrollo local.

Con una inversión de 75 millones de pesos, se beneficiaron 15 unidades productivas, que además recibieron 20 horas de capacitación. La dotación incluyó máquinas de coser, kits de peluquería, freidoras, vitrinas, mobiliario, material pedagógico, congeladores, estufas, bonos redimibles, asadores, pintura y otros insumos clave para el fortalecimiento de sus negocios.