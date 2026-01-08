En Bolívar entregarán más de 300 viviendas nuevas y 1.000 mejoramientos

Con proyectos que se traducen en hogares seguros, esperanza renovada y justicia social, la Gobernación de Bolívar marca el 2026 como un año clave para garantizar el derecho a una vivienda digna en el departamento.

La administración departamental ejecutará obras de construcción de viviendas nuevas y programas de mejoramiento que beneficiarán a miles de familias en zonas urbanas y rurales, reduciendo de manera significativa el déficit habitacional.

En total, se entregarán 414 viviendas nuevas (364 con entrega en 2026). Los mejoramientos de vivienda serán 1.000.

Uno de los proyectos más representativos se enmarca en el municipio de Magangué, donde se adelanta la construcción de 114 viviendas nuevas para la reubicación del barrio Girardo, una comunidad históricamente afectada por las inundaciones del río Magdalena. Durante años, estas familias han vivido bajo el riesgo permanente de perder sus hogares; hoy, esa realidad empieza a cambiar.

“Aquí no estamos hablando de cifras, estamos hablando de familias que por fin van a dormir tranquilas. La vivienda es dignidad, es seguridad y es futuro”, afirmó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

El proyecto tendrá un tiempo de ejecución de siete meses e incluye la construcción de viviendas totalmente nuevas, cada una con dos habitaciones, baño, cocina y sala, además de redes de servicios públicos de agua potable y energía eléctrica, y vías internas pavimentadas, garantizando condiciones de habitabilidad adecuadas y sostenibles. Esta intervención contribuye de manera directa a la reducción del déficit cuantitativo de vivienda en el departamento.

De manera paralela, continúa la ejecución del proyecto Enraizar III en el municipio de San Pablo, que contempla la construcción de 300 viviendas dirigidas a víctimas del conflicto armado. En noviembre de 2025 se entregaron las primeras 30 viviendas, y para el año 2026 está prevista la culminación de 250 casas adicionales correspondientes a esta fase del proyecto.

“La paz también se construye con techo, con oportunidades y con presencia real del Estado en los territorios”, señaló el mandatario departamental.

En el marco de este proyecto, la Gobernación de Bolívar aporta un subsidio complementario de $20.000.000 por familia, reafirmando su compromiso con la reparación integral, la inclusión social y la atención a poblaciones vulnerables.

Mejoramientos que transforman hogares

A estas acciones se suma el inicio del programa de mejoramiento de 1.000 viviendas en el departamento de Bolívar, una estrategia orientada a cerrar brechas en la calidad del hábitat y mejorar las condiciones de vida de familias que habitan viviendas en estado de deterioro.

Los mejoramientos se ejecutarán en los municipios de Turbaco, Arjona, Carmen de Bolívar y Magangué, distribuidos así:

• Turbaco: 150 mejoramientos urbanos y 100 rurales

• Arjona: 150 mejoramientos urbanos y 100 rurales

• Carmen de Bolívar: 150 mejoramientos urbanos y 100 rurales

• Magangué: 150 mejoramientos urbanos y 100 rurales

Luego de completar las fases de socialización, inscripción, postulación, diagnósticos técnicos y asignación de subsidios, inicia la ejecución de las obras, previstas para desarrollarse durante el primer semestre de 2026. Estas intervenciones permitirán reducir de manera significativa el déficit cualitativo de vivienda en los municipios beneficiados.

Con estas acciones, la Gobernación de Bolívar ratifica que 2026 será un año de resultados concretos en materia de vivienda, consolidando una política pública enfocada en la dignidad, la equidad territorial y la mejora real de la calidad de vida de las familias bolivarenses.