Empresa China presenta diseños para construcción de sede de la Alcaldía de Ibagué vía APP

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, confirmó que avanza el proceso con una compañía China que estará en la capacidad de construir la nueva sede de la administración municipal a través de una alianza publico privada.

“Los chinos han venido a ver la ciudad con muy buenos ojos, de hecho, nos están entregando un proyecto que será nuestro centro administrativo municipal, espectacular, hay que soñar en grande, las APP que Ibagué no ha tenido ni la primera, es hora de tenerla”, dijo Johana Aranda.

La mandataria local aseguró que si la Alcaldía no tiene los recursos se debe permitir que empresas como la que pone sobre la mesa esta propuesta, desarrolle el proyecto e inviertan en la ciudad.

“El año pasado se trabajó en los diseños, cuando el embajador chino vino no fue solo a comer lechona y tamal, sino a darse cuenta como estaba Ibagué, ellos vienen a las ciudades a revisar si vale la pena invertir o no, ellos se fueron enamorados de la ciudad”, destacó.

En medio de la agenda desarrollada por la diplomacia de China en Ibagué, se comprometieron en invertir en este proyecto, por eso en tres meses desarrollaron los diseños de esta construcción que se haría en un predio de la Alcaldía ubicado en la zona de la vía en doble calzada al Aeropuerto Perales.

“Son unos diseños maravillosos, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se desarrolle, ahora viene una etapa más jurídica para revisar como se hace la APP, es algo como cuando paga uno un arriendo, pero al final el bien queda para el municipio”, manifestó la alcaldesa de Ibagué.

Finalmente, sostuvo que esa inversión permitirá un cambio total a la zona debido a que en el proyecto tendría instalaciones comerciales “Estos proyectos son de largo aliento y requieren previo a su materialización todos los trámites y lo estamos haciendo”.

Dato: la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, también anunció que se sigue trabajando para que entreguen los estudios y diseños del cable aéreo, además de seguir gestionando el proyecto del tranvía eléctrico.