Hoy por Hoy Cartagena

Cartagena

El Colombo Americano Cartagena lanza nuevos técnicos laborales con inglés gratuito incluido

La institución, que cumple 65 años, ofrece programas en Marketing Digital, IA y Hotelería

Colombo Americano Cartagena

Colombo Americano Cartagena

El Centro Colombo Americano de Cartagena anunció la ampliación de su oferta académica con nuevos programas técnico-laborales con énfasis en inglés, reafirmando su compromiso con la formación pertinente y de calidad para el mercado laboral actual.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Próximo a cumplir 65 años de trayectoria, El Colombo, institución reconocida y líder en la enseñanza del idioma inglés en la ciudad, da un paso estratégico al incorporar programas cortos orientados a facilitar la rápida vinculación laboral de sus egresados, sin perder el rigor académico y con un fuerte componente bilingüe.

A los programas ya existentes de Traducción, Auxiliar Administrativo con Énfasis en Inglés y Cocina, se suman cuatro nuevas ofertas: Auxiliar en Gestión Humana, Auxiliar en Servicios Hoteleros, Marketing Digital e Inteligencia Artificial Aplicada y Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Todos los programas incluyen, sin costo adicional, entre 8 y 12 niveles de inglés impartidos por El Colombo, un diferencial clave que fortalece el perfil profesional de los estudiantes y responde a las exigencias del mercado laboral local, nacional e internacional.

Esta iniciativa se destaca además por ofrecer costos altamente competitivos, con el objetivo de ampliar el acceso a una formación técnica de calidad, alineada con los currículos de cada área y potenciada por el dominio del inglés como herramienta transversal.

La oferta académica ya se encuentra disponible con inscripciones abiertas, invitando a jóvenes y adultos a dar un paso decisivo hacia una inserción laboral más eficiente, rápida y competitiva.

Para más información puede comunicarse al correo programastecnicos@colombocartagena.com o al número de teléfono o wsapp: 3158406714

