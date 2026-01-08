Dumek Turbay aclara polémica por cobro de seguro obligatorio para entrar a Playa Blanca

La reciente viralización de un video donde un ciudadano denuncia el cobro obligatorio de un seguro de accidentes para ingresar a Playa Blanca, en Barú, motivó un pronunciamiento directo del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

El mandatario salió al paso de las dudas en redes sociales para aclarar que, aunque el cobro tiene un sustento legal, la forma en que se está ejecutando es la que genera el conflicto con los visitantes.

Turbay explicó que, desde el año 2024, Parques Nacionales Naturales de Colombia (entidad nacional adscrita al Ministerio de Ambiente) estableció mediante la Resolución 273 que toda persona que ingrese a áreas protegidas con vocación ecoturística debe contar con una póliza de accidentes. Dado que Barú forma parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, la medida es de carácter obligatorio para quienes deseen disfrutar de sus playas.

Sin embargo, el alcalde de Cartagena fue enfático en cuestionar el modelo de recaudo actual. Según el mandatario, el error de Parques Nacionales radica en delegar esta tarea a una empresa aseguradora particular en lugar de gestionarlo directamente. “Es una falta de capacidad institucional propia”, señaló Turbay, quien además instó a la entidad a corregir este procedimiento para evitar choques y confusiones con los turistas en los puntos de acceso.

Finalmente, el alcalde reiteró que, aunque se trata de una normativa del orden nacional que el Distrito debe acatar, la administración local está dispuesta a colaborar para que el proceso sea más transparente y menos traumático para los ciudadanos. Por ahora, el seguro sigue siendo un requisito legal para entrar a la zona protegida de Barú, por lo que se recomienda a los visitantes verificar la información oficial antes de su llegada al balneario.