Distrito y cocheros de Cartagena retomarán diálogos para definir valor de la sustitución de caballos

La administración del alcalde Dumek Turbay Paz mantiene firme su hoja de ruta para la modernización del sistema de coches en el Centro Histórico. Este viernes, el Distrito se reunirá nuevamente con los representantes de la Asociación de Cocheros en una jornada clave que busca destrabar el proceso de sustitución de los vehículos de tracción animal por modelos eléctricos.

El punto central de este nuevo encuentro será la participación de peritos especializados, quienes tienen la potestad legal y técnica de verificar el valor real de los elementos involucrados en el proceso. Cabe recordar que el debate se ha centrado en el monto de la compensación económica, luego de que se conocieran pretensiones que el Distrito consideró desproporcionadas en etapas anteriores.

La Alcaldía de Cartagena ha sido enfática en que toda la disposición está servida para que el proceso llegue a feliz término, siempre y cuando se realice de manera transparente y ajustada a la ley. La presencia de los peritos garantiza que el avalúo de los caballos y la compensación por la actividad económica no se base en especulaciones, sino en criterios técnicos que protejan los recursos públicos de la ciudad.

Con esta mesa técnica, el Distrito espera avanzar en la dignificación de los trabajadores y el cumplimiento de las normativas de protección animal, asegurando que la transición hacia el coche eléctrico sea un modelo de legalidad y concertación para Cartagena.