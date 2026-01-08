Distrito recuperó 1,8 toneladas de reciclaje tras desmonte del festival Buena Vida Beach en Punta Ca

Luego de la realización del festival Buena Vida Beach 2026, que se desarrolló del 2 al 4 de enero en la playa de Punta Canoa y congregó a 21.300 asistentes, el Distrito hizo acompañamiento institucional al operador contratado para garantizar que el espacio costero quedara en condiciones adecuadas de limpieza.

Desde la Secretaría General, a través del área de Servicios Públicos, se realizó el seguimiento a las labores posteriores al desmonte de la tarima y demás estructuras temporales, con el fin de velar por la recolección y disposición correcta de residuos aprovechables y no aprovechables, y proteger el entorno natural.

Este ejercicio permitió la recuperación de aproximadamente 1,8 toneladas de material reciclable, de las cuales el 60 % correspondió a envases plásticos y el porcentaje restante a cartón y latas, elementos que fueron gestionados conforme a los protocolos ambientales establecidos.

La correcta separación y aprovechamiento de estos residuos se enmarca en el interés de la Administración Distrital por fortalecer la economía circular y reducir el impacto ambiental de los grandes eventos; además de contribuir a dinamizar uno de los renglones de la economía local asociado al reciclaje y la gestión ambiental.

Desde esta visión, el manejo de residuos aprovechables posterior a eventos masivos se convierte en una oportunidad para generar valor económico y social, articulando el trabajo institucional con prácticas responsables que aportan al objetivo de consolidar a Cartagena como una ciudad ambientalmente sostenible.