Denuncian abandono y falta de aseo en el Parque Lineal de Crespo

La crisis sanitaria y el deterioro del Parque Lineal de Crespo han llegado a un punto crítico. Así lo denunció Luis Antonio González, edil de la Localidad 1 y reconocido gestor cívico de Crespo, quien se sumó a las voces de la comunidad para exigir soluciones inmediatas ante lo que califica como una “intermitencia inaceptable” en el cuidado de este pulmón verde.

González fue enfático al señalar que, desde octubre del año pasado, el parque ha quedado en un limbo administrativo que se traduce en acumulación de basura, escombros y, lo más preocupante, la proliferación de roedores y vectores que amenazan la salud de los residentes.

“La comunidad ha tenido que asumir por cuenta propia la recolección de desechos, cumpliendo obligaciones que le corresponden a la nación”, aseguró el líder local.

Ante la gravedad de las denuncias, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) rompió el silencio. En respuesta a un derecho de petición, la entidad confirmó que los retrasos se deben a que actualmente está en trámite la suscripción de una nueva Acta de Precios Unitarios con el concesionario Ruta Costera, documento técnico indispensable para ejecutar los recursos de mantenimiento.

La ANI también reveló que se están adelantando mesas técnicas con la Alcaldía de Cartagena para que el Distrito, en el marco del proyecto “El Gran Malecón del Mar”, asuma de manera definitiva la administración y el mantenimiento integral del parque. Mientras este acuerdo se concreta, la agencia aseguró que mantendrá operaciones mínimas de seguridad y salubridad para no dejar el espacio en el abandono total.