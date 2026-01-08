DATT inmovilizó más de 19 mil vehículos por infracciones de tránsito en 2025: el 74% fueron motos

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT presentó el balance oficial de los operativos de control, vigilancia y regulación vial realizados durante el año 2025 en la ciudad de Cartagena, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad vial, el orden en las vías y el cumplimiento del Código Nacional de Tránsito.

Durante los últimos dos años, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) ha fortalecido de manera significativa los operativos de control en la ciudad. En el 2024 fue de 632, y para 2025 aumentó de forma contundente hasta alcanzar los 914 procedimientos, lo que representa un incremento del 44,6 %.

Este aumento sostenido en las acciones de control refleja el compromiso institucional con la seguridad vial, permitiendo una mayor vigilancia, el cumplimiento de las normas de tránsito y la reducción de comportamientos de riesgo, acciones que se traducen directamente en la protección de la vida y la integridad de todos los actores viales.

Durante el año 2025, el DATT impuso un total de 45.926 comparendos por diferentes infracciones a las normas de tránsito, consolidándose este período como el de mayor número de comparendos registrados en los últimos tres años, cifra que traduce el compromiso de salvaguardar la vida y la integridad de todos los actores viales de Cartagena.

Principales infracciones registradas

Entre las conductas que más generaron sanciones durante el año 2025 se destaca:

• Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas (C14): 9.991 comparendos

• Estacionar en sitios prohibidos (C02): 7.475 comparendos

• No realizar la revisión técnico-mecánica (C35): 6.432 comparendos

• Conducir sin licencia de conducción (D01): 4.952 comparendos

Estas cifras evidencian las principales problemáticas de comportamiento vial en la ciudad y orientan la focalización de los operativos de control y las campañas pedagógicas adelantadas por la entidad.

Durante el periodo 2025 también se registraron 1.374 accidentes en las vías, los casos más frecuentes tuvieron que ver con choques y atropellos, siendo la motocicleta el vehículo que más incidencia tuvo en estos siniestros.

Pese a los esfuerzos adelantados en materia de educación vial, control y sensibilización ciudadana, la siniestralidad vial continúa representando un grave problema en la ciudad. En los últimos seis años se han registrado 658 personas fallecidas, de las cuales 529 corresponden a motociclistas, lo que representa el 80,4 % del total, confirmando a este actor vial como el más vulnerable.

Inmovilizaciones durante 2025

En cuanto a las medidas de inmovilización, durante el año 2025 se registró un total de 19.640 vehículos inmovilizados, distribuidos de la siguiente manera:

• Motocicletas: 14.618 (74 %)

• Automóviles: 3.448 (18 %)

• Otros tipos de vehículos (8%)

La alta participación de motocicletas en estas cifras refuerza la necesidad de continuar fortaleciendo los controles y las acciones de sensibilización dirigidas a estos actores viales.

Análisis del comportamiento

El análisis comparativo muestra que, tras una reducción significativa registrada en 2024, los comparendos volvieron a incrementarse durante 2025, alcanzando un aumento importante. Este comportamiento responde a una reactivación sostenida de los operativos de control y vigilancia, así como al fortalecimiento de la capacidad institucional del DATT para la detección y sanción de infracciones en las vías de la ciudad.

Compromiso con la seguridad vial

El DATT reafirma su compromiso con la movilidad segura, el respeto por las normas de tránsito y la protección de la vida de todos los actores viales. Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía a cumplir las normas, portar la documentación en regla y contribuir a una Cartagena con vías más ordenadas y seguras.