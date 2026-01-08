Cartagena

¡Confirmado! Buena Vida Beach Festival 2027 será el 8,9 y 10 de enero en Cartagena

El evento dejó un impacto económico de $144.800 millones, generó 1.200 empleos y confirmó a Punta Canoa como epicentro de grandes eventos internacionales

Tras el éxito de Buena Vida Beach Festival 2026, que transformó a Punta Canoa y dinamizó la economía local y de toda la ciudad de Cartagena, se confirma oficialmente que Buena Vida Beach Festival regresará en 2027 los días 8, 9 y 10 de enero, en articulación con la Alcaldía Mayor de Cartagena.

La edición 2026 convocó a 21.300 asistentes, entre visitantes nacionales e internacionales provenientes de Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe, y alcanzó un impacto económico total de $144.800 millones, considerando turismo directo, inversión operativa y generación de empleo.

El evento generó cerca de 1.200 empleos directos e indirectos y vinculó a 160 proveedores locales y regionales, beneficiando sectores como hotelería, transporte, gastronomía, logística y turismo de sol y playa.

Solo por concepto de turismo, el impacto directo fue estimado en $52.800 millones, con una estadía promedio de cinco noches y un gasto total por visitante de $3.300.000.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó el valor del festival como motor de transformación territorial, “De esto se trata gobernar: llevar soluciones donde solo conocían de problemas y necesidades. Estamos trabajando duro para transformar una hermosa playa solitaria en el gran escenario de

