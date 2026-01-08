Defensa revela que el conductor implicado en tragedia de la Av. Mutis está fuera del país

En medio de versiones contradictorias sobre quién conducía el vehículo y si hubo participación en piques ilegales, el abogado de los ocupantes del carro, Juan Manuel castellanos, aseguró en Caracol Radio que sus representados no iban manejando y que habían contratado un conductor elegido, quién al parecer, luego de este suceso, se fue del país.

“Frente a la persona que ven conduciendo que efectivamente horas después de los hechos, se fue de Colombia. No obstante, sí se tiene que señalar que en el ordenamiento jurídico penal existen las herramientas para poderlo judicializar sin que él esté presente”, dijo el abogado Castellanos.

Sin embargo, este martes 6 de enero, la Fiscalía sostiene que Delgado habría entregado su vehículo a una persona en estado de embriaguez, pese a estar presente y no impedir que el hombre condujera, lo que habría contribuido de manera determinante al resultado fatal.

Mientras tanto, Edwin Delgado no aceptó los cargos imputados y el proceso judicial continúa su curso ante el Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías.

Recordemos que este siniestro dejó dos personas muertas y al menos tres personas heridas, tras la pérdida de control del automóvil que invadió el carril contrario y arrolló a quienes se movilizaban en sus motos.