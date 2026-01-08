Avanza el suministro de combustible para mejorar el servicio de energía en Inírida

La empresa Gensa informó avances clave en la logística de transporte de combustible para el municipio de Inírida, capital del Guainia, con el objetivo de garantizar la continuidad y estabilización del servicio de energía eléctrica.

Según explicó la compañía, como medida extraordinaria se realizó recientemente el transporte aéreo de combustible en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de respaldar la operación del sistema de generación.

Además Gensa señaló que el pasado 5 de enero llegaron 30.000 galones de combustible por vía fluvial, y que para mañana 9 de enero está confirmada la llegada de 10.000 galones adicionales en horas de la tarde.

Además, la empresa indicó que se registran avances sustanciales para la movilización de aproximadamente 150.000 galones de combustible, los cuales ingresarían de forma escalonada a partir del 15 de enero, lo que permitirá fortalecer progresivamente la operación del sistema.

Reducción del racionamiento

Tras las evaluaciones técnicas, Gensa explicó que desde la noche de hoy se iniciará una reducción en el esquema de racionamiento, garantizando servicio de energía eléctrica al 100 % entre las 8:00 de la noche y las 6:00 de la mañana.

Durante el día, se mantendrá un racionamiento sectorizado por circuitos, el cual será coordinado e informado por el operador de red, mientras se consolida la llegada total del combustible programado. La empresa aseguró que, a medida que se reciban nuevos cargamentos, se aplicarán reducciones graduales del racionamiento hasta lograr el restablecimiento completo del servicio.

Finalmente, Gensa agradeció la comprensión de la comunidad y reiteró su compromiso de trabajar de manera permanente para normalizar el suministro de energía en el menor tiempo posible.

