Autoridades de Ibagué le responden a Westcol y a Bless: no se pueden hacer cabalgatas

Ibagué

El secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, confirmó que en la ciudad se mantiene la suspensión de la entrega de permisos para la realización de cabalgatas por decisión del Tribunal Administrativo del Tolima en fallo de una acción popular instaurada por el abogado, Juan Felipe Rodríguez, en el año 2022.

La respuesta del funcionario se da al consultarle por una cabalgata que está promoviendo a través de redes sociales el influencer Westcol y el cantante Bless para comienzos del mes de febrero, previo a lo que será un concierto en la capital del Tolima.

“Hay un fallo judicial, en ese orden de ideas, ni se ha solicitado, ni se ha conocido por parte de la administración alguna documentación, es de resaltar que las cabalgatas requieren de una reglamentación que está en trámite”, dijo Francisco Espín.

El funcionario recalcó que lo primero que deberán hacer los promotores es solicitar todos los permisos en cada una de las entidades del municipio “Requiere un tema de permisos bomberos, Defensa Civil, secretarías de Gobierno y Ambiente, pólizas entre otras actividades como la garantía del bienestar animal, pero igualmente no se podrá hacer sin que exista la reglamentación”.

Finalmente, Francisco Espín resaltó que en la ciudad no se va a pasar por encima de una decisión judicial y tampoco por encima del Concejo Municipal que es el encargado de expedir la reglamentación.