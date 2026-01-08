Al son de tambores, baile y música fue despedido “El Bony”

Al compás de tambores, baile y música, el mundo le dio hoy el último adiós a Bonifacio Ávila, mejor conocido como “El Bony”. El héroe, como muchos lo recordaban, fue despedido en medio de una sentida celebración de vida que incluyó vallenato, champeta y salsa, ritmos que marcaron su esencia y su legado.

El exboxeador, fallecido el pasado lunes 5 de enero en un hospital de la ciudad, recibió un emotivo homenaje este miércoles en el coliseo Chico de Hierro. Al acto asistieron familiares, amigos, colegas, medios de comunicación y representantes del sector deportivo, entre ellos el director del IDER, Campo Elías Teherán, quien dedicó unas palabras cargadas de gratitud y reconocimiento.

Durante la ceremonia, sus hijos expresaron mensajes de amor y agradecimiento por el ejemplo de vida que les dejó, mientras que su esposa se despidió de quien fue su compañero durante cerca de 50 años.

Posteriormente, el féretro fue trasladado al cementerio Jardines de Cartagena en una máquina del Cuerpo de Bomberos, escoltada por una multitudinaria caravana de motos y vehículos que acompañaron el recorrido en señal de respeto y admiración.

Sin duda, hoy Cartagena y el mundo despidieron a una grande del deporte y a una figura emblemática del turismo local, gracias a su reconocido restaurante “Kiosko El Bony”.