Aguas de Cartagena pone en funcionamiento nueva zona de autogestión

Aguas de Cartagena continúa fortaleciendo su liderazgo en tecnología digital y modernización de la atención al usuario con la puesta en funcionamiento de una nueva Zona de Autogestión (ZAG) en el Centro Comercial Gran Manzana, ubicado al sur de la ciudad.

Este canal ofrece a los usuarios una experiencia cercana, segura, confortable y autónoma, que facilita la realización de trámites de manera ágil y sin complicaciones. La ZAG está ubicada en el primer piso del Centro Comercial Gran Manzana y está diseñada para brindar mayor comodidad a los habitantes de este sector de la ciudad.

La nueva Zona de Autogestión cuenta con dos kioscos multiservicios, desde los cuales los usuarios pueden realizar directamente diversos trámites rápidos y sencillos, entre ellos: pago de facturas en línea, duplicados de facturas, consulta del estado de deudas, radicación de PQRS, solicitudes de nuevos servicios y agendamiento de citas. Adicionalmente, los usuarios tienen la posibilidad de conectarse cara a cara con un asesor de Aguas de Cartagena, en días hábiles, a través del servicio de Video Atención.

De igual forma, en este espacio se encuentra integrada la atención telefónica 24/7, que facilita a los usuarios la gestión de todos los trámites y consultas relacionados con los servicios de acueducto y alcantarillado, tales como, reportes de daños y fugas, PQRS y convenios de pago.

Aguas de Cartagena cuenta desde hace varios años con Zonas de Autogestión en sus sedes de La Plazuela y El Prado, las cuales han contribuido de manera significativa a optimizar tiempos, elevar la productividad y mejorar la experiencia del usuario en los canales de atención tradicionales.

Con esta nueva apertura, Aguas de Cartagena ratifica su compromiso con la ciudad, ofreciendo soluciones efectivas que integran la atención humana y digital, en respuesta a los desafíos y necesidades de una población en constante crecimiento.