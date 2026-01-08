Aguacate Hass colombiano apunta a un 2026 de expansión hacia mercados premium de Asia

El aguacate Hass colombiano se consolida como uno de los productos con mayor crecimiento del agro nacional y se prepara para un 2026 de expansión internacional, especialmente hacia mercados premium de Asia. El balance de 2025 dejó más de 620.000 toneladas producidas y exportaciones que superaron los 300 millones de dólares, según cifras oficiales.

Datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que las exportaciones de aguacate Hass crecieron 46,6 % en 2025, con Europa y Estados Unidos como principales destinos, consolidando este producto como uno de los mayores aportantes a la balanza comercial agrícola.

Desde el gremio exportador, la Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass de Colombia (Corpohass) destaca que Colombia exporta actualmente a más de 30 mercados, gracias a su producción durante todo el año, la tecnificación del cultivo y el posicionamiento internacional de la marca país Avocados from Colombia.

Mercados exigentes y mayores estándares

Durante 2025, el sector avanzó en aperturas hacia Corea del Sur y progresos técnicos para el ingreso a Japón, además de consolidar certificaciones internacionales como GlobalG.A.P. y RAS, claves para la trazabilidad y sostenibilidad del producto.

Para Emir Silva, gerente y socio fundador de Avovite, la exigencia de estos mercados marca el rumbo del sector. “Los mercados premium demandan cada vez más origen certificado, y Colombia está respondiendo con estándares que nos ponen en la primera línea de competitividad” indicó silva.

Retos, eficiencia y modelos alternativos

Silva reconoce que 2025 fue un año retador para los productores, con alzas en insumos, presiones tributarias y tasas de interés elevadas. Sin embargo, asegura que la disciplina financiera fue clave.

“No exportamos por exportar, analizamos ventanas y precios reales y esta estrategia nos permitió mantener rentabilidad en momentos donde otros vendieron por necesidad” agregó el gerente.

En el caso de Avovite, la compañía opera bajo un modelo propio de inversión que evita la dependencia del sistema bancario y proyecta metas como superar los 40.000 árboles en producción e integrar tecnologías de monitoreo y trazabilidad satelital.

De cara a 2026, el sector prevé una demanda creciente desde Asia, Medio Oriente y Europa del Este, pese a factores externos como el fenómeno de La Niña y mayores exigencias ambientales. Para el agro colombiano, el aguacate Hass se perfila como un pilar estratégico de crecimiento, innovación y competitividad internacional.

