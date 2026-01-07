Nueva EPS ¿Dónde están los medicamentos? Recorrido en Bogotá revela confusión en entregas tardías

Las dificultades en la entrega de medicamentos a afiliados de la Nueva EPS continúan generando incertidumbre entre los usuarios en Bogotá. El recorrido por varios puntos de atención permitió constatar demoras en la dispensación, confusión sobre los lugares habilitados y entregas parciales de fórmulas médicas.

“De dos formulas que contienen doce medicamentos para hipertensión y reumatismo. Solo me entregaron uno, de los doce, lo que me ocasiona tener gastos adicionales” explicó usuaria.

Esta situación contrasta con lo informado por la Nueva EPS en un comunicado emitido el 30 de diciembre de 2025, en el que la entidad aseguró haber activado un plan de contingencia para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos, luego de la decisión de Colsubsidio de dejar de dispensarlos en los territorios donde tenía contrato.

Según ese pronunciamiento, la dispensación quedaría a cargo de gestores como Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas.

Por esta razón, el recorrido continuó hacia un punto de gran capacidad ubicado en la avenida Boyacá. Sin embargo, el lugar se encontraba cerrado y, según uno de los trabajadores, actualmente funciona únicamente como bodega, sin que exista información clara para los usuarios sobre la prestación de servicios farmacéuticos anunciada previamente por la Nueva EPS.

“Es una bodega ahora, intente consultar en la página le podrían dar respuesta” indicó uno de los trabajadores de Audifarma, sin una respuesta relevante sobre la situación.

En Fontibón, aunque no se registraron largas filas, los pacientes coincidieron en que la entrega de medicamentos sigue siendo lenta y poco clara.

“Yo tengo varias fórmulas y no me han dado nada, ya se caducaron. Fui a reclamar un medicamento y me dieron de otra, porque no había, yo la recibí porque no había más. Yo no sé cuál sea el problema, uno ve los medicamentos en las vitrinas y dicen que no hay nada, y no dan respuesta”, señaló la paciente.

Varios usuarios coinciden en que la transición en la red de dispensación ha estado marcada por la desinformación y los retrasos, lo que ha generado un mayor desgaste para quienes dependen de tratamientos continuos. La falta de claridad sobre los puntos asignados y los tiempos de entrega ha hecho que muchos no sepan dónde ni cuándo pueden reclamar sus medicamentos, una situación que, según señalan, responde a la poca información brindada por la EPS.

