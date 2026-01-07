Norte de Santander entra en recta final para inscripción de cédulas para elecciones al Congreso

Norte de Santander entra en recta final para inscripción de cédulas al Congreso. / Foto: Registraduría.

Norte de Santander entra en los últimos días para la inscripción de cédulas de cara a las elecciones al Congreso de la República, luego de que la Registraduría confirmara que este 8 de enero de 2026 se realizará el cierre del censo electoral para quienes cambiaron de lugar de residencia en el departamento.

Fabián Parra, registrador delegado a nivel departamental, informó a Caracol Radio que a la fecha 155.789 ciudadanos ya realizaron el trámite en el territorio, siendo Cúcuta, Ocaña, Pamplona y Los Patios los municipios con mayor número de inscripciones.

“Hemos tenido una participación importante en el departamento y desplegamos talento humano y logística en los 40 municipios de Norte de Santander para que los ciudadanos puedan inscribirse cerca de su lugar de residencia”, explicó Parra.

En el caso de Cúcuta, la Registraduría habilitó puntos fijos y kioscos en sectores estratégicos, además de campañas móviles en barrios y comunas.

“Tenemos kioscos en centros comerciales, bibliotecas y sedes institucionales, además de jornadas móviles, para facilitar el acceso y combatir la abstención”, indicó el funcionario.

Sobre el proceso en el Catatumbo, el registrador aseguró que la inscripción se ha desarrollado con normalidad, pese a la compleja situación de orden público.

“La inscripción en el Catatumbo ha sido normal y con buena participación. Contamos con el acompañamiento de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la MOE para garantizar transparencia y seguridad”, afirmó.

Parra recordó que este 8 de enero es la fecha límite para poder votar en las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo, y aclaró que quienes no alcancen a realizar el trámite solo podrán participar en las elecciones posteriores.

“Después del 8 de enero, las inscripciones que se hagan aplicarán para las elecciones del 31 de mayo, pero no para Congreso sino Presidencia”, precisó.

Finalmente, la Registraduría hizo un llamado a los ciudadanos de Norte de Santander a no dejar el trámite para última hora, teniendo en cuenta la alta demanda registrada en los últimos días.

“Tenemos la capacidad instalada para atender a la ciudadanía, pero es clave que se acerquen oportunamente para evitar congestiones”, concluyó.