Más de 1.600 personas han resultado quemadas con pólvora: hay un aumento del 22%

SALUD

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), las festividades de fin de año dejan hasta el momento 1.637 personas quemadas en el país, cifra que representa un aumento del 22 % en comparación con 2024.

Del total de afectados, 490 son menores de 18 años. Las cifras revelan que 55 de estos niños y adolescentes resultaron lesionados mientras estaban bajo el cuidado de adultos en estado de embriaguez, condición que, en general, se presenta en al menos 529 de los casos registrados.

Los departamentos con mayor número de personas lesionadas son Antioquia, Nariño, Bogotá y Norte de Santander, regiones donde se concentran los mayores reportes de emergencias asociadas al uso de pólvora.

Adicionalmente, se han confirmado siete casos de intoxicación por fósforo blanco, tres de ellos en menores de cinco años, lo que vuelve a encender las alertas sobre el riesgo que estos elementos representan para la población infantil.

Las quemaduras, junto con laceraciones y contusiones, continúan siendo las principales causas de atención médica durante esta temporada. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar el uso de pólvora y a extremar las medidas de prevención para reducir este tipo de incidentes