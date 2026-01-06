Corficolombiana adquiere el 51% de Sencia, concesionaria que renovará estadio El Campín en Bogotá

Corficolombiana anunció la firma de un acuerdo para la adquisición del 51% de las acciones de Sencia S.A.S., sociedad concesionaria de la Asociación Público-Privada (APP) para la renovación, construcción, operación y mantenimiento del complejo deportivo del Estadio El Campín, uno de los proyectos urbanos y de infraestructura de entretenimiento más relevantes del país.

La concesión tiene un plazo estimado de 29 años, contempla una inversión aproximada de $2,4 billones y un periodo de construcción cercano a cinco años.

El proyecto, según la filial del grupo Aval, incluye la construcción de un nuevo estadio para la ciudad de Bogotá con capacidad para 50.000 espectadores, así como un hotel, áreas comerciales y de oficinas y un amplio componente de espacio público.

Detalles del proyecto

El desarrollo del proyecto de renovación de El Campín también contempla un auditorio que será la sede permanente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con capacidad para al menos 2.000 personas.

Además, habrá una zona mixta para la práctica de deportes bajo techo y un parqueadero con capacidad cercana a 3.000 estacionamientos para vehículos, motocicletas y bicicletas.

Para Corficolombiana, esta transacción representa un hito estratégico al fortalecer su posicionamiento como holding de inversiones en el sector real e ingresar a un nuevo sector y modelo de negocio, vinculado a la infraestructura de entretenimiento con impacto urbano, social y económico.

“Con el cierre de la transacción, Corficolombiana inicia un nuevo ciclo de crecimiento, mediante una entrada inmediata y con escala relevante al negocio de infraestructura de entretenimiento, uno de los sectores con mejores perspectivas de crecimiento en la economía”, afirmó Milena López, presidenta de Corficolombiana.

La directiva añadió que esta transacción nos permite diversificar el portafolio de negocios no regulados y que no dependen de aportes públicos, complementando estratégicamente el portafolio actual e integrando actividades de construcción y operación.