‘Lucho’, detenido con arma de fuego calibre 38 en el barrio La Candelaria

En desarrollo de planes contra el homicidio, hurto y demás delitos de impacto en Cartagena, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien tenían en su poder un arma de fuego tipo pistola.

En actividades de registro y control en el barrio La Candelaria, las patrullas de vigilancia lograron capturar a alias ‘Lucho’ de 28 años, quien al notar las actividades que desarrollaban los uniformados se torna de manera nerviosa y sospechosa, al practicarle un registro a persona se le halla en su poder un arma de fuego tipo pistola y un cartucho para la misma.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.