‘Lucho’, detenido con arma de fuego calibre 38 en el barrio La Candelaria
El presunto delincuente, fue capturado por las patrullas de la zona de atención del CAI Vía Perimetral
En desarrollo de planes contra el homicidio, hurto y demás delitos de impacto en Cartagena, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien tenían en su poder un arma de fuego tipo pistola.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
En actividades de registro y control en el barrio La Candelaria, las patrullas de vigilancia lograron capturar a alias ‘Lucho’ de 28 años, quien al notar las actividades que desarrollaban los uniformados se torna de manera nerviosa y sospechosa, al practicarle un registro a persona se le halla en su poder un arma de fuego tipo pistola y un cartucho para la misma.
Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.
“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.