¡Abren convocatoria Jóvenes Pa´Lante 2026!: programa de gestión territorial juvenil

La Gobernación de Antioquia abrió la convocatoria, hasta el lunes 12 de enero, para el programa Jóvenes Pa´Lante 2026 con el objetivo de fortalecer el liderazgo y la participación juvenil a través de la gestión territorial.

Con una inversión de alrededor 20 mil millones de pesos, se priorizarán 90 municipios, en los cuales cada gestor acompañará a las juventudes por medio de procesos formativos, de acompañamiento y fortalecimiento comunitario.

Requisitos establecidos del programa

Quienes estén interesados en la convocatoria deberán tener entre los 18 y 28 años de edad, residir en el municipio al cual se están postulando. Adicionalmente, deben contar con, por lo menos, un titulo de técnico laboral. Y por último, deberán acreditar experiencia en liderazgo comunitario o participación juvenil.

Para iniciar el proceso, las y los interesados deberán diligenciar el formulario de inscripción que se encuentran en la página oficial de la Gobernación de Antioquia.