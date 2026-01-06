¡Abren convocatoria Jóvenes Pa´Lante 2026!: programa de gestión territorial juvenil
La convocatoria estará habilitada hasta el 12 de enero del 2026 y aplicará para 90 municipios, cubriendo más de 100 plazas para el fortalecimiento comunitario durante este año.
Antioquia
La Gobernación de Antioquia abrió la convocatoria, hasta el lunes 12 de enero, para el programa Jóvenes Pa´Lante 2026 con el objetivo de fortalecer el liderazgo y la participación juvenil a través de la gestión territorial.
Con una inversión de alrededor 20 mil millones de pesos, se priorizarán 90 municipios, en los cuales cada gestor acompañará a las juventudes por medio de procesos formativos, de acompañamiento y fortalecimiento comunitario.
Requisitos establecidos del programa
Quienes estén interesados en la convocatoria deberán tener entre los 18 y 28 años de edad, residir en el municipio al cual se están postulando. Adicionalmente, deben contar con, por lo menos, un titulo de técnico laboral. Y por último, deberán acreditar experiencia en liderazgo comunitario o participación juvenil.
Lea también: Abierta convocatoria para conductores del Metro de Medellín.
Para iniciar el proceso, las y los interesados deberán diligenciar el formulario de inscripción que se encuentran en la página oficial de la Gobernación de Antioquia.