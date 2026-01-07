Este 8 de enero finaliza la inscripción para votar en las elecciones del Congreso 2026: cómo hacerlo

Colombia

De acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones del Congreso de la República del 2026, el próximo jueves, 8 de enero, finaliza el plazo de inscripción de ciudadanos para votar en los comicios legislativos, tal como lo recordó recientemente la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Es importante tener en cuenta que únicamente deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente, así como los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral.

Por otro lado, es importante aclarar que quienes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar en las elecciones del Congreso y presidente, y aquellos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

¿Cómo inscribirse para votar?

A continuación, se detallan las alternativas que tienen los colombianos residentes en el país y el exterior para realizar el trámite de cambio de puesto de votación.

Inscripción de ciudadanos en Colombia:

Sedes de la Registraduría Nacional en todo el país. Consulte las sedes aquí.

Puntos de inscripción de ciudadanos, ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias del país, como centros comerciales y sitios con alta afluencia de público. Consulte los puntos aquí.

Campañas móviles de inscripción de ciudadanos en sitios clave, como universidades, plazas y centros comerciales de ciudades capitales e intermedias de todos los departamentos del país. Consulte las campañas aquí.

Inscripción de colombianos en el exterior: