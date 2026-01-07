En Cartagena cocheros piden 71 mil millones de pesos para dejar los caballos

La transición hacia un Centro Histórico libre de tracción animal en Cartagena ha entrado en una fase de alta tensión debido a las pretensiones económicas del gremio de cocheros. En las últimas mesas de diálogo, los vinculados al antiguo sistema presentaron una propuesta que asciende a los 71.120 millones de pesos, una cifra que ha generado una fuerte controversia en la ciudad por considerarse desproporcionada y carente de sustento técnico o estudios de mercado oficiales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El detalle de la solicitud del gremio resulta sorprendente: pretenden que el Distrito les compre 60 carruajes antiguos por un valor cercano a los 930 millones de pesos por unidad. Adicionalmente, valoraron a cada uno de sus 120 caballos en aproximadamente 93 millones de pesos, bajo el argumento de que esta compra facilitaría su salida definitiva del negocio para que los animales pasen a procesos de adopción nacional.

Ante la magnitud de la cifra, se puso sobre la mesa un segundo escenario de 30.240 millones de pesos, monto equivalente al costo de construir un megacolegio nuevo en la ciudad. Sin embargo, esta alternativa está condicionada a que la Alcaldía les entregue en propiedad los nuevos coches eléctricos, los cuales actualmente pertenecen al Distrito para garantizar su mantenimiento, custodia y carga bajo un modelo público centralizado.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, ha reaccionado haciendo un llamado a la “sensatez, voluntad y generosidad”. El mandatario enfatizó que el proceso es inminente e imparable, pero aclaró que cualquier acuerdo debe basarse en la protección del gasto público y alejarse de intereses particulares egoístas, ofreciendo a cambio una robusta oferta institucional que incluye capitales semilla y alternativas laborales reales.

“Es clave avanzar con total concertación, pero pedimos unión y altruismo para que nuestra ciudad siga avanzando”, señaló el alcalde Turbay. El mandatario reiteró que la meta es convertir a Cartagena en un referente mundial de turismo sostenible donde se protejan los derechos de los seres sintientes, integrando a los antiguos cocheros como protagonistas de la sustitución, siempre que exista un acuerdo equilibrado y legal.

Por ahora, la negociación permanece abierta mientras la administración distrital evalúa los pasos a seguir. El Distrito ha sido enfático en que el proceso de modernización no dará marcha atrás, pero que toda inversión debe estar plenamente justificada mediante peritajes técnicos y avalúos certificados, herramientas que hasta el momento brillan por su ausencia en la propuesta de los cocheros.