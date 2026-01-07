En Bolívar, policías controlaron incendio en plena zona comercial de Magangué

Lo que pudo convertirse en una emergencia mayor fue controlado gracias a la rápida reacción de dos uniformados de la Policía Nacional de los colombianos, entre ellos el subintendente Gehyler Pacheco Torrecilla y el patrullero de policía Yerson Andrés Teherán, quienes atendieron el llamado desesperado de la comunidad ante un incendio en un poste de energía, en plena avenida San José, una de las zonas más concurridas del municipio de Magangué.

Los hechos ocurrieron en medio de una alta afluencia de personas, con locales comerciales abiertos, supermercados, plazoletas de comida y establecimientos nocturnos en funcionamiento. Cientos de ciudadanos transitaban por el sector cuando un cortocircuito comenzó a generar chispas y fuego en un poste del tendido eléctrico, lo que provocó momentos de pánico entre comerciantes y transeúntes.

Según el relato del subintendente Pacheco Torrecilla, quien lideraba labores de prevención, control y patrullaje junto al patrullero Teherán, una vendedora informal de fritos les hizo señas de manera desesperada para alertarlos de la situación. “Al principio pensamos que se trataba de un hecho delictivo, pero al acercarnos nos dimos cuenta de que el poste se estaba incendiando y nadie se atrevía a intervenir”, relató.

Ante la ausencia de una respuesta inmediata por parte de los organismos especializados, los policías asumieron la responsabilidad. Buscaron extintores en los establecimientos cercanos: algunos no contaban con ellos y otros disponían de equipos que no eran adecuados para incendios eléctricos. A pesar del riesgo, persistieron hasta que un supermercado del sector les facilitó un extintor especial para este tipo de emergencias.

Mientras el patrullero Yerson cargaba el pesado equipo, el subintendente Gehyler dirigía la manguera hacia el foco del incendio. Con evidente tensión y extrema precaución —debido a las chispas y al riesgo de electrocución— lograron controlar y apagar el fuego, evitando que la situación se saliera de control.

Antes de retirarse, los policías brindaron recomendaciones a los comerciantes para cortar temporalmente el suministro eléctrico, reduciendo así cualquier riesgo adicional. Aunque algunas personas les advirtieron que no se expusieran al peligro, los uniformados decidieron continuar, conscientes de que una omisión podía derivar en consecuencias mayores.

La intervención fue recibida con aplausos y palabras de agradecimiento por parte de la comunidad, que destacó la vocación de servicio de los policías. “La gente nos ve como quienes pueden ayudar en cualquier situación, no solo en temas de seguridad, sino en todo lo que afecte su tranquilidad”, coincidieron los uniformados.

Este hecho reafirma el compromiso de la Policía Nacional con la protección de la vida, la convivencia y el bienestar ciudadano, incluso en situaciones que van más allá del deber operativo, demostrando que el servicio a la comunidad no conoce de horarios ni fechas especiales.