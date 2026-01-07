Ejército destruyó campamento con explosivos del Clan del Golfo en el sur de Bolívar

Tropas de la Brigada 19 del Ejército Colombiano, localizaron un área de campamento perteneciente a la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la operación militar, en el sector conocido como Mina Gorila, municipio de Arenal, Bolívar, fueron hallados dos artefactos explosivos tipo mina antipersonal (MAP), los cuales fueron destruidos de manera controlada por el grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), neutralizando así una amenaza contra la población y las tropas.

Con estas acciones, las tropas de la Primera División reafirman su compromiso de proteger la vida, fortalecer la seguridad y debilitar las capacidades de los grupos armados organizados.