Dos presuntos sicarios capturados en Cartagena tras asesinar a un hombre en el barrio Olaya
El crimen habría sido perpetrado por cuatro personas
En el barrio Olaya Herrera, sector La Puntilla, se presentó el homicidio con arma de fuego de Juan Camilo Mosquera Pájaro, de 23 años, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial donde falleció.
Al occiso le registran dos anotaciones por los delitos de intimidación o amenaza con arma de fuego, hechizas, blancas o menos letales 2023 y tráfico de estupefacientes 2024.
Según lo manifestado por testigos en el lugar, el occiso se encontraba en la parte externa de un establecimiento comercial del sector cuando llegaron cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas y dispararon de manera indiscriminada, posteriormente emprendieron la huida del lugar.
Gracias a la rápida reacción de las patrullas de vigilancia, se realizó un plan candado, donde simultáneamente en persecución fueron capturadas dos personas como posibles responsables de este hecho.
Capturado 1
Alias Dewis de 25 años, natural de Cartagena.
Capturado 2
Alias Mai de 19 años, natural de Cartagena.
Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.