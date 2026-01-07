Buscan a mujer que desapareció en Bogotá: iba a recoger a su hija y no volvió

Bogotá D.C

Antes de las 2 de la tarde de este lunes 5 de enero fue vista por última vez Kelly Johana Niño Ávila, una mujer de 45 años que tomó un taxi en el sector de Ciudad Verde en Soacha y no se supo más de su paradero.

De acuerdo con su pareja sentimental, Yeison, ese día continuaban de descanso y su esposa salía de la casa a recoger a su hija de 18 años que estaba en Bogotá con su abuela.

“Miramos cámaras, 1:37 pm vimos que salió y cogió un taxi y nunca llegó a recoger a mi hija, nunca llegó donde mi suegra y después el celular apagado. Nunca, desde esa hora volvimos a saber de ella”, aseguró Yeisson.

Aunque han revisado cámaras de seguridad del sector para identificar al taxi que tomó, las imágenes no son claras y no muestran de forma clara las placas del vehículo.

Es por eso que Yeisson y sus hijos, la joven de 18 y el niño de 15 años, están a la espera de que la administración del edificio donde viven conteste el correo donde solicitan las imágenes claves de ese día.

La familia ya denunció ante las autoridades, sin embargo, siguen pidiendo apoyo la comunidad para encontrar a Kelly Johana lo más pronto posible.

Kelly trabajar para la Secretaría de Educación de Bogotá, tiene el cabello negro y de piel blanca. Ese día vestía una chaqueta y un jean negro, así como una blusa de color mostaza.

En ese sentido, la familia está pidiendo que ante cualquier información nueva avisar a las autoridades competentes o a ellos mismos.