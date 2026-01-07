Bolívar tendrá escenario deportivo con el nombre de Jorge Carrascal

En un sencillo y emotivo acto, la Gobernación de Bolívar exaltó y reconoció al futbolista cartagenero Jorge Andrés Carrascal Guardo, campeón de la Copa Libertadores de América con el Club de Regatas Flamengo, por su destacada trayectoria deportiva y por llevar en alto el nombre de Cartagena, del departamento de Bolívar y de Colombia ante el mundo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el homenaje, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó el poder transformador del deporte y el ejemplo que representa Carrascal para las nuevas generaciones.

“Muchos jóvenes que practican deporte, en cualquier disciplina, ven en el deporte una herramienta poderosa para transformar sus vidas, sacar adelante a sus familias y a sus comunidades. En ese camino, algunos se convierten en referentes, y hoy podemos decir con orgullo que Jorge Carrascal es uno de ellos. Te convertiste en un orgullo para nuestro departamento y no podíamos dejar pasar este momento sin hacerte este reconocimiento”, expresó el mandatario.

En el acto, la Gobernación de Bolívar hizo entrega de un decreto mediante el cual se reconoce su labor, la carrera de obstáculos que ha superado y todo ese ejercicio de superación que lo ha llevado hasta la élite del fútbol continental.

“Queremos que la gente te conozca, que los jóvenes vean en ti no solamente a un gran futbolista, sino un ejemplo de vida, una prueba de que sí es posible transformar realidades, de que sí se puede soñar en grande y cumplir esos sueños”, agregó el gobernador.

Vendrá otro reconocimiento

El gobernador también anunció que la Gobernación de Bolívar está construyendo nuevos estadios de fútbol en el departamento y que uno de ellos llevará el nombre de Jorge Carrascal.

“Queremos que ese escenario sea un símbolo para miles de niños y jóvenes que sueñan con salir adelante a través del deporte, así como tú lo hiciste. Jorge Carrascal representa lo mejor de nuestra tierra: talento, disciplina, carácter y amor por lo nuestro. Hoy Bolívar te dice gracias y te rinde este reconocimiento con el corazón”, afirmó.

En el marco de este homenaje, la Gobernación de Bolívar hizo entrega del Decreto número 001 de 2026, mediante el cual se exalta oficialmente la carrera deportiva de Jorge Andrés Carrascal Guardo y su consagración como campeón de la Copa Libertadores de América.

El decreto resalta que Carrascal, nacido en Cartagena de Indias, ha representado a Colombia con talento, carácter y disciplina en el fútbol de alto nivel, convirtiéndose en un referente de perseverancia y orgullo para el departamento de Bolívar.

Habla Carrascal

Visiblemente emocionado, el futbolista expresó. “Esto me emociona mucho, la verdad significa mucho para mí porque yo crecí aquí, en Cartagena, y siempre he querido que mi ciudad tenga lo mejor en el deporte y en todo. Me emociona un montón. Creo que estoy más emocionado que cuando gané la Libertadores. También por el tema de los niños, de ser un ejemplo para la gente, para los chicos. Estoy muy contento, me quedo corto de palabras por la emoción”.

La Gobernación de Bolívar reiteró que este es solo un primer reconocimiento y que más adelante se realizará un gran homenaje público, posiblemente durante la inauguración de uno de los nuevos estadios, con toda la comunidad reunida, para rendir tributo a un hijo de esta tierra que llena de orgullo al departamento, fortalece el sentido de pertenencia y demuestra que en Bolívar los sueños sí se pueden cumplir.