Ataque a bala dejó un hombre fallecido en el barrio Los Cerezos

En el barrio Los Cerezos, Sector El Gallo, se presentó el homicidio con arma de fuego de ALEX DAVID VILLADIEGO ZEQUIN, de 36 años, natural de Cartagena, quien falleció en el lugar de los hechos víctima de las lesiones.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el occiso se encontraba en vía pública, cuando llegaron dos sicarios en una motocicleta; uno de ellos desenfundó una pistola y le disparó en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.

El hoy finado no reporta antecedentes judiciales por eso hay confusión sobre las hipótesis del suceso. Entre tanto, realizaron la inspección técnica de cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación